Ilnapolista.it - Thiem era l’unico che riusciva a battere Federer, Nadal e Djokovic. Ora venderà occhiali (Times)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), certo. E perché non Dominic? Ildedica un pezzo a questo talento spagnolo del tennis troppo presto sconfitto dagli infortuni. Tanto che anche lo stessogli ha reso omaggio sui social: “Non importa la superficie, hai sempre trovato il modo di battermi con i tuoi rovesci fragorosi”. Ma, cosa più importante, lo hai fatto con grazia e sportività”. Ha smesso a 31 anni, quando molti tennisti sono ancora in splendida forma, ormai. “È una fine crudele – scrive il– per una carriera che sembrava in ascesa quando finalmente ha vinto il suo Slam agli US Open, appena quattro anni fa. L’ultima versione, sbiadita, di“non è quella che verrà ricordata. È l’uomo che ha tenuto testa al quartetto dominante di, Novak, Rafaele Andy Murray quando per un po’ di tempo sembrava che non ci fosse nessuno a sfidarli nel Tour.