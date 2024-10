Spider-Man 4: ufficiale! Tom Holland conferma la data di inizio riprese (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ospite di Jimmy Fallon, Tom Holland ha rassicurato i fan svelando qualche novità sulla lavorazione dell'atteso Spider-Man 4. Spider-Man 4 si farà e adesso sappiamo anche quando. A confermare l'ufficialità del progetto, svelando la data di inizio riprese, è stata la star Tom Holland. Ospite del Tonight Show with Jimmy Fallon, l'attore inglese volto ufficiale del Peter Parker Marvel ha detto che il nuovo cinecomic sull'Uomo Ragno è in preparazione e verrà girato la prossima estate. "La prossima estate inizieremo a girare, è tutto a posto. Ci siamo quasi, è super emozionante. Non vedo l'ora" ha conferma l'attore. Resta da capire naturalmente chi dirigerà il film dopo l'uscita di scena di Jon Watts. Né Marvel Studios né Sony Movieplayer.it - Spider-Man 4: ufficiale! Tom Holland conferma la data di inizio riprese Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ospite di Jimmy Fallon, Tomha rassicurato i fan svelando qualche novità sulla lavorazione dell'atteso-Man 4.-Man 4 si farà e adesso sappiamo anche quando. Are l'ufficialità del progetto, svelando ladi, è stata la star Tom. Ospite del Tonight Show with Jimmy Fallon, l'attore inglese voltodel Peter Parker Marvel ha detto che il nuovo cinecomic sull'Uomo Ragno è in preparazione e verrà girato la prossima estate. "La prossima estate inizieremo a girare, è tutto a posto. Ci siamo quasi, è super emozionante. Non vedo l'ora" hal'attore. Resta da capire naturalmente chi dirigerà il film dopo l'uscita di scena di Jon Watts. Né Marvel Studios né Sony

