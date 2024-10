Smile Project. L’universo di umanità (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Eva Desiderio Da dieci anni si fa del bene, concretamente, in Eritrea, paese natale di Elsa Michael stilista e imprenditrice che è impegnata nel progetto che ha fondato e che presiede battezzato "Smile Project": si soccorrono bambini malati, ciechi, ragazzi e ragazze sordomute ai quali viene insegnato un lavoro nella moda, si accudiscono in un orfanatrovi piccoli e piccolissimi poveri di tutto ma ricchi di sorrisi, si aiutano concretamente donne sole, vedove, ragazze madri, persone maltrattate. Un universo di umanità che Elsa Michael conosce bene perché più volte l’anno si reca ad Asmara per aprire vari centri e controllare tutto quello che di buono si può fare contando sull’aiuto dei tanti volontari e delle tante persone che vogliono fare del bene. Lanazione.it - Smile Project. L’universo di umanità Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Eva Desiderio Da dieci anni si fa del bene, concretamente, in Eritrea, paese natale di Elsa Michael stilista e imprenditrice che è impegnata nel progetto che ha fondato e che presiede battezzato "": si soccorrono bambini malati, ciechi, ragazzi e ragazze sordomute ai quali viene insegnato un lavoro nella moda, si accudiscono in un orfanatrovi piccoli e piccolissimi poveri di tutto ma ricchi di sorrisi, si aiutano concretamente donne sole, vedove, ragazze madri, persone maltrattate. Un universo diche Elsa Michael conosce bene perché più volte l’anno si reca ad Asmara per aprire vari centri e controllare tutto quello che di buono si può fare contando sull’aiuto dei tanti volontari e delle tante persone che vogliono fare del bene.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Smile Project. L’universo di umanità - Elsa Michael porta avanti il "Smile Project" in Eritrea da dieci anni, aiutando bambini malati, orfani e donne bisognose. Un mercatino benefico a Firenze e Roma sostiene i progetti umanitari. (msn.com)

‘I Love To Dangle Things In Front Of The Audience’s Nose’: Smile 2’s Director Explains Why You’re Going To Want To See The Horror Sequel Twice - A rriving just in time for Halloween 2024, Smile 2 just got off to a strong start at the box office, the sequel’s ticket sales notably exceeding those of its 2022 predecessor in ... (msn.com)

Horsley Witten Honored For RI Project - Sandwich-based Horsley Witten Group (HW), an environmental consulting firm specializing in sustainable and resilient design, has been recognized with partners for the Woonasquatucket River Greenway ... (capenews.net)