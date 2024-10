Servono 30 milioni: il Napoli fissa il prezzo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Primi approcci con il Napoli, che per vendere il suo gioiello fissa un prezzo: sarà cessione con un’offerta di 30 milioni A mercato finito e a stagione iniziata continuano i bilanci sul futuro delle rose e delle formazioni. D’altronde, solo settimane dopo il termine del calciomercato è possibile riconoscere se gli acquisti e le cessioni effettuate nei mesi passati siano stati effettivamente azzeccati. Il Napoli, ad esempio, può constatare che l’inserimento in rosa di David Neres è stato finora più che positivo. Addirittura il brasiliano sta insidiando la posizione di Kvaratskhelia, che fino a qualche settimana fa sembrava poter essere inviolabile e inattaccabile. Al contrario, calano vertiginosamente le possibilità che Raspadori possa ritagliarsi uno spazio all’interno del Napoli. Spazionapoli.it - Servono 30 milioni: il Napoli fissa il prezzo Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Primi approcci con il, che per vendere il suo gioielloun: sarà cessione con un’offerta di 30A mercato finito e a stagione iniziata continuano i bilanci sul futuro delle rose e delle formazioni. D’altronde, solo settimane dopo il termine del calciomercato è possibile riconoscere se gli acquisti e le cessioni effettuate nei mesi passati siano stati effettivamente azzeccati. Il, ad esempio, può constatare che l’inserimento in rosa di David Neres è stato finora più che positivo. Addirittura il brasiliano sta insidiando la posizione di Kvaratskhelia, che fino a qualche settimana fa sembrava poter essere inviolabile e inattaccabile. Al contrario, calano vertiginosamente le possibilità che Raspadori possa ritagliarsi uno spazio all’interno del

