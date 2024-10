Sport.quotidiano.net - Seconda categoria: stasera al Lunezia in Coppa Toscana. Pontremoli-Fivizzanese. Sfida da dentro o fuori

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)dalladiper, questa sera alle 21, sotto la luce artificiale del sussidiario del ’’ a confronto per assicurarsi il passaporto al terzo turno. Il pareggio non serve a nessuna delle due squadre. Infatti, un eventuale pari al termine dei 90’ minuti porterebbe i pontremolesi e la reginetta del campionato di, alla lotteria dei calci di rigore. Quella vista l’altra sera alla ripresa degli allenamenti dopo il rotondo pareggio in casa dei cugini del Monzone è apparsa unache si lasciava cullare, tra gioie e sospiri. C’è una squadra che corre, è maturata e cresciuta, si specchia negli occhi del suo allenatore: attenti e profondi di Duchi.