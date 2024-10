Ilrestodelcarlino.it - Scrittura femminile, un laboratorio con Lucia Tancredi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Quella stanza tutta per sé" è il titolo dato al ciclo di incontri che saranno ospitati nella biblioteca settempedana Francesco Antolisei, da domani alle 18. Gli appuntamenti saranno dedicati all’esplorazione dellaalnell’Ottocento, nella sala del Caffè letterario: per la prima delle quattro date in programma, al centro sarà il romanzo "Teresa" di Neera, pseudonimo di Anna Maria Zuccari. Curata da(foto) e realizzata in collaborazione con l’Associazione Sognalibro, la rassegna nasce grazie al contributo della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e al patrocinio della Città di San Severino. "Quella stanza tutta per sé" riprende il titolo di un saggio di Virginia Woolf, libro che ha segnato un punto di svolta nella riflessione sul ruolo della donna nella cultura e nella società.