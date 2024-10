Ilrestodelcarlino.it - Sbanda, abbatte un palo del telefono e si cappotta con l’auto

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Conselice (Ravenna), 23 ottobre 2024 – Risiede a Mordano, in provincia di Bologna,mobilista 49enne che ieri sera (martedì) intorno alle 19.30, lungo il tratto di via Selice che separa Conselice da Lavezzola, si è reso protagonista di una paurosa uscita di strada. Le sue condizioni si sono per fortuna rivelate meno gravi rispetto a quanto in un primo momento temuto, anche se è stato comunque trasportato in ambulanza al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’. Alla luce dei rilievi effettuati dal nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Romagna, l’uomo, che era al volante di una Volvo 'V50', stava percorrendo a velocità elevata la via Selice con direzione marcia Conselice-Lavezzola.