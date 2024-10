Rompipallone.it - Salta Inter-Juve: si ferma un altro titolare

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domenica in programmantus, tante preoccupazioni per Thiago Motta: l’allenatore bianconero senza diversi titolari Una serata decisamente amara, quella vissuta dallantus in Champions League e che è costata la prima sconfitta stagionale ai bianconeri. Che in Europa non si potesse sottovalutare nessuno e che la gara con lo Stoccarda avrebbe potuto riservare delle insidie nonostante il periodo poco brillante degli avversari, lo si sapeva, ma non si immaginava che i tedeschi avrebbero preso fin da subito le redini del match e letteralmente dominato la partita, fino al successo giunto nel finale, pienamente meritato. Lantus ha ceduto nel recupero per via della rete dell’ex Atalanta El Bilal Tourè, ma, non fosse stato per gliventi di Perin, avrebbe potuto capitolare ben prima.