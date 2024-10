Sadiq Khan vuole trasformare il Tamigi in una risorsa per la comunità (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le Olimpiadi di Parigi hanno acceso i riflettori su un tema di rilevanza moderna: la balneabilità dei grandi corsi d’acqua urbani. In preparazione ai Giochi, la capitale francese aveva infatti lanciato un ambizioso progetto di bonifica della Senna, mirato a rendere il fiume sicuro per le competizioni di nuoto e, dal 2025, per i bagnanti. Un vero e proprio sforzo olimpico, lungo dieci anni, che ha visto Parigi investire circa 1,4 miliardi di euro (con metà dei fondi provenienti dallo Stato). Il progetto includeva la costruzione di un grande bacino per i reflui fognari e il risanamento delle acque per eliminare batteri nocivi come Escherichia e Enterococcus. Linkiesta.it - Sadiq Khan vuole trasformare il Tamigi in una risorsa per la comunità Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le Olimpiadi di Parigi hanno acceso i riflettori su un tema di rilevanza moderna: la balneabilità dei grandi corsi d’acqua urbani. In preparazione ai Giochi, la capitale francese aveva infatti lanciato un ambizioso progetto di bonifica della Senna, mirato a rendere il fiume sicuro per le competizioni di nuoto e, dal 2025, per i bagnanti. Un vero e proprio sforzo olimpico, lungo dieci anni, che ha visto Parigi investire circa 1,4 miliardi di euro (con metà dei fondi provenienti dallo Stato). Il progetto includeva la costruzione di un grande bacino per i reflui fognari e il risanamento delle acque per eliminare batteri nocivi come Escherichia e Enterococcus.

