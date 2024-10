Ritorna la matinèe al cinema San Luigi con il film "Finalement" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domenica 10 novembre alle ore 9.00 Ritorna la matinèe al cinema San Luigi nella formula colazione + film con la commedia "Finalement", il film diretto da Claude Lelouch che vede protagonista Lino (Kad Merad), un avvocato di successo. Oltre alla carriera brillante, Lino ha una bella famiglia Forlitoday.it - Ritorna la matinèe al cinema San Luigi con il film "Finalement" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domenica 10 novembre alle ore 9.00laalSannella formula colazione +con la commedia "", ildiretto da Claude Lelouch che vede protagonista Lino (Kad Merad), un avvocato di successo. Oltre alla carriera brillante, Lino ha una bella famiglia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora una possibilità, la recensione: un flusso continuo di azione e adrenalina - Il thriller action di James Nunn con Scott Adkins è disponibile su Prime Video. Un unico piano sequenza con combattimenti e sparatorie in un aeroporto deserto a caccia di una bomba sporca. (movieplayer.it)

Il ritorno, Uberto Pasolini: “Per il mio Ulisse mi sono ispirato ai reduci del Vietnam” - Il regista e il cast presentano alla Festa del Cinema di Roma la rivisitazione dell'Odissea di Omero, che riunisce Ralph Fiennes e Juliette Binoche a quasi trent'anni da Il paziente inglese. (movieplayer.it)

Festa del Cinema di Roma 2024, Eterno Visionario: Michele Placido Placido rilegge la vita di Pirandello in un film non “pirandelliano” - Evocare, omaggiare, riscoprire eternamente il genio di Pirandello è un dovere che crea immancabile piacere. Rappresentarne la complessità umana e culturale al cinema non altrettanto. Ispirato dal test ... (ilfattoquotidiano.it)