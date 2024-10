Riciclo assorbenti i-Foria Italia raccoglie 17 milioni di euro

Riciclo assorbenti, i-Foria Italia raccoglie 1,7 milioni di euro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – i-Foria Italia, startup innovativa specializzata nel Riciclo di rifiuti derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ha completato un round di investimento seed per un valore pari a 1,7 milioni di euro. L’operazione è guidata da Tech4Planet – il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità Ambientale promosso da CDP Venture L'articolo Riciclo assorbenti, i-Foria Italia raccoglie 1,7 milioni di euro proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – i-, startup innovativa specializzata neldi rifiuti derivanti da prodottiper la persona (PAP), ha completato un round di investimento seed per un valore pari a 1,7di. L’operazione è guidata da Tech4Planet – il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità Ambientale promosso da CDP Venture L'articolo, i-1,7diproviene da Webmagazine24.

