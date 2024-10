Re Carlo accarezza un alpaca in Australia, ma l’animale gli starnutisce addosso (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una visita piena di sorprese, non necessariamente piacevoli. Il primo viaggio in Australia di re Carlo III da quando è diventato sovrano ha regalato momenti curiosi e siparietti inaspettati. Oltre alle contestazioni politiche, Carlo ha dovuto fare i conti con il “raffreddore” di Hephner, alpaca di 9 anni che gli ha starnutito addosso mentre stava salutando la folla. Iodonna.it - Re Carlo accarezza un alpaca in Australia, ma l’animale gli starnutisce addosso Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una visita piena di sorprese, non necessariamente piacevoli. Il primo viaggio indi reIII da quando è diventato sovrano ha regalato momenti curiosi e siparietti inaspettati. Oltre alle contestazioni politiche,ha dovuto fare i conti con il “raffreddore” di Hephner,di 9 anni che gli ha starnutitomentre stava salutando la folla.

