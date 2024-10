Questo è Matteo Berrettini! Vince una grande partita con Tiafoe e accede ai quarti a Vienna! (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una battaglia di 3 ore e 4 minuti. Matteo Berrettini (n.41 del ranking) ha sconfitto l’americano Frances Tiafoe (n.15 del ranking) negli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco, il tennista romano ha dovuto dar fondo a tutte le sue energie per piegare la resistenza della statunitense, capace di cancellare nel secondo parziale tre palle match. Un match risoltosi sul 6-3 6-7 (6) 6-3 per il nostro portacolori che approda ai quarti di finale dove affronterà il Vincente del confronto tra il russo Karen Khachanov e lo statunitense Brandon Nakashima. Nel primo set Berrettini è subito costretto agli straordinari per alcune risposte fulminanti di Tiafoe, specialmente dal lato del rovescio. L’azzurro però tiene botta e, ben sorretto dal servizio, cancella le due palle break. Oasport.it - Questo è Matteo Berrettini! Vince una grande partita con Tiafoe e accede ai quarti a Vienna! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una battaglia di 3 ore e 4 minuti.(n.41 del ranking) ha sconfitto l’americano Frances(n.15 del ranking) negli ottavi di finale dell’ATP500 di. Sul veloce indoor austriaco, il tennista romano ha dovuto dar fondo a tutte le sue energie per piegare la resistenza della statunitense, capace di cancellare nel secondo parziale tre palle match. Un match risoltosi sul 6-3 6-7 (6) 6-3 per il nostro portacolori che approda aidi finale dove affronterà ilnte del confronto tra il russo Karen Khachanov e lo statunitense Brandon Nakashima. Nel primo setè subito costretto agli straordinari per alcune risposte fulminanti di, specialmente dal lato del rovescio. L’azzurro però tiene botta e, ben sorretto dal servizio, cancella le due palle break.

