News.robadadonne.it - Possiamo parlare delle sua ascelle non depilate, o di Tecla Insolia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Vent’anni, un nome che significa “gloria di Dio”, ma anche “dea illustre”,ha fatto il suo debutto al Festival del Cinema di Roma fasciata in un elegante tubino nero, senza spalle, che ha lasciato scoperto un dettaglio non sfuggito all’occhio clinico dei critici, ovverofolte e non. Un particolare che ha fatto storcere il naso a qualcuno e fatto ritenere a qualche media che fosse la sola cosa importante di cuia proposito della ventenne di origine siciliana, ma cresciuta a Piombino, vincitrice a soli 15 anni di Sanremo Young e con una carriera già affermata come cantante, che sul red carpet della kermesse romana presentava L’Albero, opera prima di Sandra Petraglia.