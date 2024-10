Perché le Fluffy di Havaianas sono la nuova ossessione modaiola (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pensata per la stagione più fredda, l’Havaianas Fluffy è la nuova ossessione delle fashion victim! Il brand fa di nuovo centro dando vita ad una tendenza “sotto zero” (da seguire) Havaianas, l’iconico brand brasiliano noto per le sue vivaci e moderne infradito recentemente viste sia sulle passerelle che fuori dalle sfilate in look street style, presenta per questo autunno le nuove Havaianas Fluffy: ma Perché sono già diventate la nuova ossessione modaiola? Le Fluffy rappresentano una confortevole rivisitazione del classico modello di infradito del brand e pare che arrivino giusto in tempo per inaugurare l’inverno. 361magazine.com - Perché le Fluffy di Havaianas sono la nuova ossessione modaiola Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pensata per la stagione più fredda, l’è ladelle fashion victim! Il brand fa di nuovo centro dando vita ad una tendenza “sotto zero” (da seguire), l’iconico brand brasiliano noto per le sue vivaci e moderne infradito recentemente viste sia sulle passerelle che fuori dalle sfilate in look street style, presenta per questo autunno le nuove: magià diventate la? Lerappresentano una confortevole rivisitazione del classico modello di infradito del brand e pare che arrivino giusto in tempo per inaugurare l’inverno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché le Fluffy di Hawaianas sono la nuova ossessione modaiola - Queste nuove infradito sono disponibili in quattro tonalità autunnali e sono pensate per essere indossate tutto l’anno, perfette sia per il relax casalingo che per una passeggiata in città. Le addicted assicurano, per la stagione più fredda che verrà, di voler optare per look casual e comfy e quale miglior calzature se non la Fluffy by Hawaianas per sposare il trend con lo spirito giusto? LO STILE DELLA HAWAIANAS FLUFFY Caratterizzate dalla suola in gomma tipica del brand, combinata con morbide fascette avvolte in eco-pelliccia che creano una silhouette oversize alla moda, le Havaianas Fluffy offrono un tocco di calore, comfort e stile ai fan di Havaianas, che ora possono indossare il loro modello preferito tutto l’anno. (361magazine.com)