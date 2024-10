Per capire perché il reato universale di Gpa è contro le donne basta ascoltare la ministra Roccella (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per la ministra Roccella il corpo della donna non appartiene alla donna (che è quel corpo) ma al capitale (chi paga per quella maternità) o all’ideologia gender o alla nazione o a un eccesso di autodeterminazione. Roccella che dice di voler difendere il corpo delle donne, parla come se questo sia, prima di tutto, la funzione di una comunità. Fanpage.it - Per capire perché il reato universale di Gpa è contro le donne basta ascoltare la ministra Roccella Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per lail corpo della donna non appartiene alla donna (che è quel corpo) ma al capitale (chi paga per quella maternità) o all’ideologia gender o alla nazione o a un eccesso di autodeterminazione.che dice di voler difendere il corpo delle, parla come se questo sia, prima di tutto, la funzione di una comunità.

