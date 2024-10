Calciomercato.it - Pasalic sprecone e rimpianto Atalanta: solo un pari con il Celtic

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’crea ma non riesce a perforare la difesa delun pareggio con gli scozzesi C’è un pizzico di amaro in bocca in casaper la mancata vittoria contro ilin Champions League.(LaPresse) – Calciomercato.itNon va oltre lo 0-0 l’, fermata da un coriaceonel match valevole per la terza giornata di Champions League. Al Gewiss Stadium di Bergamo la squadra di Gian Piero Gasperini non è riuscita a capitalizzare le numerose occasioni da gol create nel corso della partita. La prima al quattordicesimo minuto di gioco, quando Ederson crossa dalla sinistra per Retegui che da due passi manca l’impatto con la sfera. Più ghiotta l’occasione capitata al 18? confermato dalla traversa dopo un bel colpo di testa su cross di Zappacosta dalla fascia mancina. Il croato ci prova anche sulla ribattuta, sparando oltre la traversa.