Abruzzo24ore.tv - Nuova auto incendiata nella notte, Pettinari denuncia: "Città pulita per il G7, degrado in periferia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pescara - Un altro veicolo bruciato a Pescara, consiglieri comunali invocano sorveglianza continua nelle zone più a rischio della. Un ennesimo incendio di un'si è verificatoin via Caduti per Servizio,di Pescara. L’episodio ha riacceso le polemiche sull’insicurezza nelle aree più marginalizzate della, con il consigliere comunale Domenicoche ha espresso forte preoccupazione. Affiancato dal suo Movimento Politico per l'Abruzzo e dal consigliere Massimiliano Di Pillo,hamente richiesto un aumento della vigilanza nei quartieri più esposti a fenomeni di. Saranno gli inquirenti a chiarire se l’incendio sia stato doloso o meno, ma il contesto in cui avvengono questi fatti è ormai un problema noto.