Napoli, abusa per anni della figlia minorenne e picchia i genitori che la difendono: arrestato

L'uomo, un 40enne di Napoli, arrestato a Reggio Emilia, è accusato di violenza sessuale ai danni della figlia minorenne e maltrattamenti agli altri familiari. Abusava della figlia 15enne da quando di anni ne aveva appena 10 e ha picchiato reiteratamente i genitori che tentavano di difendere la nipotina: arresto in carcere per un 40enne bloccato a Reggio Emilia.

