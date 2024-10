Puntomagazine.it - Mugnano di Napoli: Furto notturno in cantiere. Carabinieri arrestano 46enne

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)indi: arrestato undurante il tentativo di smontare impalcatura Questa notte isono intervenuti adiper la segnalazione di unin atto neledile di via Colombo. Sul posto i militari hanno sorpreso ilF. D. C., già noto alle forze dell'ordine, mentre stava smontando delle parti dell'impalcatura di un ponteggio.L'uomo ha tentato di scappare ma dopo un breve inseguimento a piedi è stato bloccato.L'arrestato è in attesa di giudizio.