Milan sindaco San Donato | Chiesto incontro con il club per chiarimento sul progetto stadio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildi San, Francesco Squeri, haunchiarificatore con ildopo le parole del presidente Paolo Scaroni in merito a possibili nuovi scenari per un nuovonell’area di San Siro. “A fronte delle recenti notizie della stampa e dichiarazioni del presidente del, che prospettano di considerare la costruzione del nuovoa San Siro come ipotesi concreta, ilSqueri haunurgente con i vertici dele la proprietà della società al fine di giungere ad unin merito aldelloa San, considerando anche che l’iter amministrativo ormai avviato richiede serietà e trasparenza nei confronti delle Istituzioni coinvolte e di tutti i cittadini” si legge nella nota.