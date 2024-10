Marina Berlusconi: “Certi giudici sono nemici per il Paese non per Meloni o per mio padre” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Certi giudici non sono nemici per mio padre o per la Meloni, ma per il Paese”. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e del Gruppo Mondadori, a margine dell’inaugurazione della nuova libreria Mondadori alla Galleria Sordi di Roma. Lapresse.it - Marina Berlusconi: “Certi giudici sono nemici per il Paese non per Meloni o per mio padre” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “nonper mioo per la, ma per il”. Così, presidente di Fininvest e del Gruppo Mondadori, a margine dell’inaugurazione della nuova libreria Mondadori alla Galleria Sordi di Roma.

