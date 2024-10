Mantenersi in salute. Esperti in buone pratiche ventimila studenti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono stati quasi 20mila gli studenti coinvolti tra le province di Varese e Como, con attività per promuovere il benessere fisico, mentale e sociale. Sono i numeri di "Sps - scuole che promuovono salute", progetto coordinato da Ats Insubria attivo da diversi anni sul territorio, che vuole crescere ancora di più allargandosi ad altri istituti. Un momento di bilancio si è svolto nella sede varesina dell’agenzia, con l’apertura affidata al direttore generale Salvatore Gioia, affiancato dal dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese Giuseppe Carcano. "Questi programmi sono ormai consolidati e si focalizzano su una visione olistica dei ragazzi e del mondo scuola in cui gravitano con una prospettiva multidisciplinare", ha detto il dg di Ats. Ilgiorno.it - Mantenersi in salute. Esperti in buone pratiche ventimila studenti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono stati quasi 20mila glicoinvolti tra le province di Varese e Como, con attività per promuovere il benessere fisico, mentale e sociale. Sono i numeri di "Sps - scuole che promuovono", progetto coordinato da Ats Insubria attivo da diversi anni sul territorio, che vuole crescere ancora di più allargandosi ad altri istituti. Un momento di bilancio si è svolto nella sede varesina dell’agenzia, con l’apertura affidata al direttore generale Salvatore Gioia, affiancato dal dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese Giuseppe Carcano. "Questi programmi sono ormai consolidati e si focalizzano su una visione olistica dei ragazzi e del mondo scuola in cui gravitano con una prospettiva multidisciplinare", ha detto il dg di Ats.

