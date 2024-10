Ilnapolista.it - Manfredi: «De Laurentiis potrebbe acquistare il Maradona investendo nella ristrutturazione più del suo valore»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La vendita dello Stadioa De“è un falso problema, nel senso che se ci fosse un trasferimento della proprietà questo avverrebbe a valle di tutto il processo didello stadio, è una cosa secondaria in termini cronologici”. Cioè, ha spiegato, il sindaco di Napoli nel corso di un’intervista a “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte, “se ci sarà un investimento che superi ampiamente ildello stadio sipensare, alla fine del percorso, ad un trasferimento di proprietà. Non si parte dalla vendita ma dalla realizzazione delle opere e del progetto. È lo stesso percorso che si sta facendo a Milano. È chiaro che con un affidamento tutto sarebbe molto più semplice, ma non mi fossilizzerei sul discorso vendita, il vero tema è l’entità dell’investimento e la qualità del progetto”.