LIVE Partizan-Virtus Bologna 52-46, Eurolega basket in DIRETTA: match ancora equilibrato nel terzo quarto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-46 WILL CLYBURN! TRIPLA DALL'ANGOLO, -6 Virtus E 17 PUNTIP ER LUI. 52-43 Tyrique Jones mostra i muscoli: +9 Partizan e time-out immediato di coach Banchi. 50-43 ancora Marinkovic da lontano: +7 Partizan e 10 punti per lui. 47-43 Appoggio di 'Momo' Diouf. 47-41 ancora 2/2 per il centro ex Pesaro a cronometro fermo, che sale a quota 13 punti. 45-41 RISPONDE SUBITO MATT MORGAN ALLA PARI: -4 Virtus. 45-38 Vanja Marinkovic perfetto dall'arco: il Partizan ruggisce, +7. 42-38 2/2 per Tyrique Jones dalla lunetta. 40-38 A bersaglio anche dalla lunetta: -2 Virtus. 40-37 ancora LUI: ISAIA CORDINIER! DALLA MEDIA, E COL FALLO. 40-35 Il francese completa il gioco da tre punti e riporta la Virtus a -5. 40-34 CORDINIER! COL FALLO! 40-32 Dentro il libero aggiuntivo e 10 punti per il danese.

