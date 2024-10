Agi.it - La Manovra approda alla Camera. Dal taglio del cuneo ai bonus, tutte le misure

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - Con il depositodel testo della legge di bilancio 2025 entra nel vivo l'iter parlamentare della. E scatena il dibattito politico, soprattutto sui punti relativi a sanità , pensioni, banche e natalità . Il disegno di legge, composto da 144 articoli, contiene i punti chiave anticipati dopo il varo in Consiglio dei ministri la scorsa settimana - dconferma deldelfiscale per i redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euroriduzione a 3 aliquote Irpef, passando per l'anticipo delle imposte per banche e assicurazioni pari da 3,4 miliardi, il tetto per lo stipendio dei manager della Pa, il finanziamento aggiuntivo al fondo sanitario da 1,3 miliardi per il 2025 e i tagli di spesa ai ministeri da circa 3 miliardi l'anno - ma anche diverse novità .