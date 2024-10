Calciomercato.it - La Juventus riparte dalla certezza Perin: firma in arrivo alla Continassa | CM.IT

Calciomercato.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Prestazione super per Mattia, l’unico a salvarsi nel tonfo dellacontro lo Stoccarda. Il portiere bianconero rinnoverà fino al 2027 Non è bastato ieri un super Mattiaper evitare la prima sconfitta stagionale ai bianconeri e della gestione con Thiago Motta in panchina. Mattia(LaPresse) – Calciomercato.itIl portiere ex Genoa è stato prodigioso in almeno quattro circostanze nel match di Champions League contro lo Stoccarda, oltre al rigore neutralizzato a pochi minuti dal 90? a Millot.aveva tenuto in vita le speranze degli uomini di Thiago Motta, prima del lampo nel recupero dell’ex atalantino Toure che ha consegnato tre punti meritatiformazione tedesca.