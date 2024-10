Ilfattoquotidiano.it - Indicente sul lavoro a Galatina: operaio muore schiacciato da un camion in un cantiere

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Maurizio Misciali, un47enne originario di Collemeto, è morto mercoledì mattinada un. Il mezzo era appena arrivato sul posto per montare l’impalcatura che sarebbe servita per dei lavori di ristrutturazione della facciata di un edificio privato. I soccorritori intervenuti poco dopo l’incidente, assieme agli agenti del locale commissariato e agli ispettori dello Spesal, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Ilal momento è sotto sequestro, mentre la salma della vittima è stata trasferita nella camera mortuaria del Fazzi di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dall’inizio dell’anno – dati Inail – sono più di 680 le morti sul, in aumento del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'articolosulda unin unproviene da Il Fatto Quotidiano.