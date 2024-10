Il valore di diversità e amicizia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è svolto nella sala del teatro parrocchiale di Porto Ercole, il sesto memorial "Con gli occhi di Tiziano". Quest’anno il tema del concorso, al quale hanno aderito le classi quarta e quinta della scuola primaria di Porto Ercole e le tre classi quinte della scuola primaria Sant’Andrea di Porto Santo Stefano, ha avuto origine dalla visione del film di Spielberg "E.T." I temi della ricchezza della diversità e l’amicizia senza confini sono stati trattati dagli alunni in modo encomiabile, mentre la scelta dei vincitori, dicono gli organizzatori, "è stata veramente difficile. Tutti sono stati bravi e si sono impegnati a fondo nei loro elaborati – sottolineano dall’istituto scolastico –. Un ringraziamento speciale va a don Adorno che, anche quest’anno, ci ha messo a disposizione la sala e ha intrattenuto i ragazzi con la musica, creando un clima di giovialità. Lanazione.it - Il valore di diversità e amicizia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è svolto nella sala del teatro parrocchiale di Porto Ercole, il sesto memorial "Con gli occhi di Tiziano". Quest’anno il tema del concorso, al quale hanno aderito le classi quarta e quinta della scuola primaria di Porto Ercole e le tre classi quinte della scuola primaria Sant’Andrea di Porto Santo Stefano, ha avuto origine dalla visione del film di Spielberg "E.T." I temi della ricchezza dellae l’senza confini sono stati trattati dagli alunni in modo encomiabile, mentre la scelta dei vincitori, dicono gli organizzatori, "è stata veramente difficile. Tutti sono stati bravi e si sono impegnati a fondo nei loro elaborati – sottolineano dall’istituto scolastico –. Un ringraziamento speciale va a don Adorno che, anche quest’anno, ci ha messo a disposizione la sala e ha intrattenuto i ragazzi con la musica, creando un clima di giovialità.

Anziano investito a Porto Ercole - Sono intervenuti l'automedica di Orbetello, l'ambulanza della Croce Rossa della Costa d'Argento e le forze dell'ordine. Sul posto il 118 che ha portato l’uomo al pronto soccorso in codice giallo. Porto Ercole, 7 ottobre 2024 – Un anziano di 87 anni è stato portato stamani all’ospedale di Orbetello dopo essere stato investito. (Lanazione.it)

"Ci sono inspiegabili ritardi sulla rotatoria di Porto Ercole" - "Il ‘proclama’ sulla rotatoria – prosegue Nieto – che inizialmente sembrava promettente, ha subìto un brusco blocco con il ritiro del punto all’ordine del giorno, lasciando i cittadini delusi. "Era il 30 agosto quando uscì l’articolo sulla rotatoria a Porto Ercole – dice Nieto –. Sulla rotatoria di Porto Ercole ci sono inspiegabili ritardi". (Lanazione.it)

Paese in festa per i due atleti. Ambra Sabatini e Valerio Teodori - quanta emozione a Porto Ercole - Ci vorrà un po’ di tempo, mi prenderò una pausa, poi si guarderà ai prossimi obiettivi, ovvero i Mondiali dell’anno prossimo. . Il mio primo pensiero è stato pensare che su quel tatami c’è stato il clou del judo mondiale, come Manuel Lombardo, una scarica di adrenalina folgorante. Il più grande insegnamento di questa paralimpiade è questo. (Lanazione.it)