Ilnapolista.it - Il Psg crea, ma concretizza poco: rischia i playoff in Champions (Rmc Sport)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo le prime due vittorie in, il Psg ha subito una battuta d’arresto con il pareggio ieri contro il Psv per 1-1. La squadra di Luis Enrique non deve sedersi sugli allori; nonostante abbia già 7 punti, si ritroverà ad affrontare dei big match importanti nelle prossime partite della competizione. Il Psg non deve sedersi sugli allori:inRmcscrive: Dopo il pareggio contro il Psv, il Psg è in una situazione delicata nella corsa per l’ottavo posto inLeague. Con partite insidiose, il nuovo format della competizione e alcune mancanze da parte dei suoi attaccanti (26 tiri in porta e un solo gol segnato), il club francese dovrebbe preoccuparsi. L’orizzonte europeo del Psg presenta delle ombre. Ora è al 17esimo posto in classifica, su 36 squadre; tra il nono posto e il ventiquattresimo si va aiper un posto agli ottavi.