Il Generale La Gala incontra i Carabinieri di Torre Annunziata e la magistratura oplontina

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Idel Gruppo dihanno ricevuto la visita del Comandante della LegioneCampaniadi Divisione Canio Giuseppe LaQuesta mattina il Comandante della LegioneCampaniadi Divisione Canio Giuseppe Lasi è recato in visita presso la sede del Comando Gruppodi. Durante l’incontro, tenutosi non solo in presenza di una rappresentanza di militari della sede ma anche con diversidei comandi periferici distribuiti su tutto il territorio a sud di Napoli, ilLaha rivolto un sentito ringraziamento a tutti iimpegnati in un territorio così impegnato e vasto. All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti dell’Associazione Nazionalidella sezione di