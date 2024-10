I "Gurriers" live al Covo Club (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre I "Gurriers" live sul palco del Covo Club.Descritti dall’Irish Times come “crudi come il taglio di un macellaio, e altrettanto freschi”, la furiosa combinazione di punk, noise, alt-rock e shoegaze dei Gurriers, accoppiata con il lirismo socio-politico del cantante Dan Hoff Bolognatoday.it - I "Gurriers" live al Covo Club Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre I "sul palco del.Descritti dall’Irish Times come “crudi come il taglio di un macellaio, e altrettanto freschi”, la furiosa combinazione di punk, noise, alt-rock e shoegaze dei, accoppiata con il lirismo socio-politico del cantante Dan Hoff

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gurriers: il quintetto irlandese passerà per l’Italia nel corso di questo weekend - “Crudi come il taglio di un macellaio, e altrettanto freschi”, così l'Irish Times definisce i Gurriers, la cui combinazione di punk, .. (ondarock.it)

Concerti e festival 2024, gli eventi live da non perdere quest’anno in Italia - Concerti e festival 2024, gli eventi live da non perdere quest'anno in Italia. Scopri i migliori appuntamenti dal vivo previsti in Italia. (musicletter.it)