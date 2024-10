Grave epidemia di Escherichia coli l’allarme dagli Usa | gli ingredienti sospetti negli hamburger di McDonald’s

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) I CDC statunitensi, Centers for Disease Control, parlano già di «di». L’agenzia federale che fa parte del Dipartimento della Salute conta 49 casi in 10 Stati di persone che hanno contratto lo stesso ceppo di E., l’O157:H7. La maggior parte è stata colpita in Colorado (27 casi), dove è morto un anziano, e Nebraska (9). Dieci pazienti sono stati ricoverati in ospedale, mentre un bambino è ricoverato con complicazioni da sindrome emolitico-uremica (Seu). Tutti gli intervistati, comunica l’agenzia, hanno riferito di avere mangiato alprima che la malattia si manifestasse. La maggior parte ha detto di aver consumato unQuarter Pounder, che in Italia si chiama McRoyal DeLuxe.