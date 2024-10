361magazine.com - Grande Fratello, Giglio: nuove considerazioni sul rapporto con Yulia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)e lesulcon. Il concorrente ci ripensa?, tra una considerazione ed una riflessione,continua a riflettere sulcon la modella. Nella puntata andata in onda lunedì sera, la bellaha dovuto affrontare un faccia a faccia col suo fidanzato Simone dopo aver visionato immagini e dichiarazioni avvenute in Casa tra. Leggi anche Maria Turturo, il suicidio in carcere del marito e il commento della figlia: «Giustizia per mamma» Il confronto tra i due gieffini Dopo l’incontro trae Simone,ha fatto un notevole passo indietro, e ild’amicizia sembra infatti inclinarsi.discutendo con Javier rivela: “Quello che è successo fino a ieri, come dici tu, era un percorso nato qui dentro, escludendo fuori.