Giagnoni da applausi nella categoria Mh4

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Sono felicissimo, perché il Giro era il mio obiettivo stagionale. E perché a 48 anni, riuscire ad essere lì fra i primi, è senz’altro più che positivo". Parola di Christian, che nei giorni scorsi si è aggiudicato per la sesta volta il Giro d’Italia Handbike trionfando"MH4". Un successo diverso rispetto agli altri ottenuti negli anni passati, in quanto arrivato stavolta senza nemmeno tagliare l’ultimo traguardo: secondo il programma originario, l’edizione 2024 della "corsa in rosa" avrebbe infatti dovuto concludersi con l’ultima tappa fissata per domenica scorsa a Como, che tuttavia è saltata a poche ore dal via a causa di alcuni problemi burocratici.