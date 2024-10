Formia / Futuro Rifiuti zero: blitz dei Carabinieri del Noe al centro di trasferenza all’ex-Enaoli (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Formia – E’ durata tre ore la permanenza martedì dei Carabinieri del nucleo operativo ecologico, all’interno del centro di trasferenza dei Rifiuti in località ex Enaoli a Formia. I militari del Noe hanno chiesto di visionare i diversi spazi in cui avviene il ciclo dei Rifiuti da parte della “Futuro Rifiuti zero”, la società municipalizzata L'articolo Formia / Futuro Rifiuti zero: blitz dei Carabinieri del Noe al centro di trasferenza all’ex-Enaoli Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / Futuro Rifiuti zero: blitz dei Carabinieri del Noe al centro di trasferenza all’ex-Enaoli Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 23 ottobre 2024)– E’ durata tre ore la permanenza martedì deidel nucleo operativo ecologico, all’interno deldideiin località ex. I militari del Noe hanno chiesto di visionare i diversi spazi in cui avviene il ciclo deida parte della “”, la società municipalizzata L'articolodeidel Noe aldiTemporeale Quotidiano.

