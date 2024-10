Anteprima24.it - Ente Parco Regionale dei Monti Lattari: nessuna convocazione dopo le nomine di presidente e giunta

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTutto tace sui, o almeno in casa dell’che non ha mai cominciato la sua attività. Dal giorno della nomina i componenti dellanon sono mai stati convocati per cominciare a pianificare i cinque anni di lavoro. Era estate, quando l’ormai lontano 11 luglio 2024, il Decreto delladella Regione Campania n.347 procedeva alla nomina del PresidEnzo Peluso e dei componenti delladell’. Restano così in attesa di notizie i profondi conoscitori della zona che erano pronti a dare il loro contributo. Non ha bisogno di presentazione Anna Amendola, sindaco del Comune di Lettere, nominata quale rappresentante della Comunità dell’dei; stesse motivazioni per un altro grande conoscitore del territorio il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo.