Corridoi universitari, due studenti rifugiati accolti dall'Università di Firenze

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), duedi. La rettrice dell’Università diAlessandra Petrucci ha ricevuto il 22 ottobre in Rettorato una studentessa e uno studente arrivati in ateneo, in quanto beneficiari di una borsa di studio nell’ambito del progetto University Corridors for Refugees Unicore, promosso dall’Agenzia Onu per i(Unhcr). Si tratta di una ragazza di 25 anni, originaria del Ruanda e proveniente come rifugiata dal Kenya, che frequenterà il corso di laurea magistrale in International relations and European studies della Scuola di scienze politiche e di un 28enne originario del Sud Sudan e proveniente come rifugiato dall’Uganda, sarà studente del corso di laurea magistrale in Software: Science and Technology della Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali.