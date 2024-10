Sport.quotidiano.net - Coppe europee: Venezia e Sassari non sbagliano contro Amburgo e Dnipro

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Vittoria nelle competizioni continentali per le formazioni italiane di basket impegnate nel martedì di coppa. In Eurocup l’Umana Reyertrionfa a domicilioil Veolia Towers. Comodo successo anche per il Banco di Sardegnache al Palaserradimigni dominail Bcnella terza giornata della Fiba Eurocup. Super McGruder trascina la Reyer, la Dinamo conserva l’imbattibilità La Reyer va a corrente alternata e rischia nel fianlela compagine tedesca diche si arrenderà definitivamente soltanto nelle battute finali sul punteggio di 80-68. Esordio da ricordare per Rodney McGruder che, partendo subito nel quintetto base, iscrive a referto ben 28 punti tirando con 7/10 da due punti, recuperando quattro palloni e smazzando altrettanti assist per i suoi compagni di squadra.