Noinotizie.it - Cinghiali, “scorribande nella Bat in cerca di acqua e cibo” Coldiretti Puglia: accelerare il piano di contenimento

Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso danon stop dei branchi dia caccia di, che spostandosi da un territorio all’altro, percorrendo fino a 40 chilometri alla volta, divorano i raccolti e danneggiano anche gli impianti nelle campagne, come sta avvenendo nell’area rurale di Andria.  La denuncia arriva da, in relazione alleBAT di interi raccolti di ortaggi, rape e altre colture di stagione, dalle piantine al prodotto già maturo per la raccolta, distruggendo anche i tubi degli impianti irrigui.