Chiesa il giallo che diventa un incubo | ritorno in Serie A immediato

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Federicoe una avventura problematica al Liverpool: l’attaccante potrebbe essere già dinel nostro campionato In chiusura di calciomercato estivo, è stato uno dei trasferimenti più discussi, quello di Federicoal Liverpool. Un affare da appena 12 milioni di euro per i ‘Reds’, ma che sembrava la soluzione migliore per tutti. Per la Juventus, che era riuscita in extremis a monetizzare dalla sua cessione. Per il club britannico, che sembrava avere a disposizione una importante arma in più. Per il giocatore, che poteva tentare di rilanciare la sua carriera in una squadra di altissimo profilo. Federico(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Fin qui, però, perad Anfield Road ci sono stati soprattutto problemi, anzi quasi solo problemi.