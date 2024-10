C'è l'ok alla nuova pista ciclabile: "Previste anche barriere a protezione degli utenti" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale in un tratto di viale Idris Ricci compreso tra le vie Dante Alighieri (di Copparo) e Ferrara. L’opera, per 135mila euro, agisce in un punto di conflittualità tra viabilità ciclabile e strada Ferraratoday.it - C'è l'ok alla nuova pista ciclabile: "Previste anche barriere a protezione degli utenti" Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale in un tratto di viale Idris Ricci compreso tra le vie Dante Alighieri (di Copparo) e Ferrara. L’opera, per 135mila euro, agisce in un punto di conflittualità tra viabilitàe strada

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cupra Raval: test al Nurburgring per la nuova compatta elettrica [FOTO SPIA] - La Cupra Raval, compatta elettrica che il marchio spagnolo lancerà nel 2025, sta proseguendo il suo percorso di sviluppo come ... (msn.com)

Nuova avventura per Leclerc, da non credere: il ferrarista cambia abitacolo - Nuova avventura per Charles Leclerc, il pilota Ferrari cambia abitacolo e lascia anche i suoi sostenitori senza parole ... (calciomercato.it)

Nuovo acquedotto in viale Bellini - In corso lavori per nuova condotta idrica in zona porto lungo viale Bellini. Intervento funzionale a pista ciclo-pedonale e rinnovo banchine portuali. (ilrestodelcarlino.it)