Calcio ferirono un agente | 4 Daspo per ultras della Pro Favara

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il QuestoreProvincia di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso quattronei confronti di altrettantiPro. Un 26enne, due 18enni e un minorenne sono accusati di lesioni personali aggravate, possesso di artifizi pirotecnici e travisamento e attualmente indagati dalla locale ProcuraRepubblica. I fatti risalgano allo scorso gennaio, quando in occasione dell’incontro Nissa-Pro, numerosi tifosi ospiti sono scesi dai mezzi su cui viaggiavano e, dirigendosi a ridossotribuna, hanno inveito contro la tifoseria locale. Un petardo, lanciato in direzione dellle forze dell’ordine, ha colpito un poliziotto provocandogli lesioni. Per i tre maggiorenni ilha la durata di un anno, per il minorenne due anniun: 4perProSportFace.