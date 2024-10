Calcio / Coppa Marche Prima Categoria 24/25, il programma e gli arbitri della 1^ giornata del secondo turno (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I derby tra le squadre del girone B sono Sampaolese-Filottranese e San Biagio-Real Cameranese, riposano Borgo Minonna e Ostra Calcio VALLESINA, 23 ottobre 2024 – Non si fermano le partite per le squadre della Prima Categoria. Oggi, mercoledì 23 ottobre, si giocano le gare della Prima giornata del secondo turno di Coppa Marche. Ci sono due derby per le nostre formazioni del girone B: Sampaolese-Filottranese del triangolare B (riposa il Borgo Minonna) e San Biagio-Real Cameranese nel C (“riposa” la Castelfrettese che recupera il match della Prima giornata contro il Borgehtto). Non gioca nemmeno l’Ostra Calcio, che attende, nel triangolare A, la perdente di Peglio-Atletico Mondolfo. Di seguito, il programma completo e gli arbitri di questa Prima giornata del secondo turno di Coppa Marche Prima Categoria. .com - Calcio / Coppa Marche Prima Categoria 24/25, il programma e gli arbitri della 1^ giornata del secondo turno Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I derby tra le squadre del girone B sono Sampaolese-Filottranese e San Biagio-Real Cameranese, riposano Borgo Minonna e OstraVALLESINA, 23 ottobre 2024 – Non si fermano le partite per le squadre. Oggi, mercoledì 23 ottobre, si giocano le garedeldi. Ci sono due derby per le nostre formazioni del girone B: Sampaolese-Filottranese del triangolare B (riposa il Borgo Minonna) e San Biagio-Real Cameranese nel C (“riposa” la Castelfrettese che recupera il matchcontro il Borgehtto). Non gioca nemmeno l’Ostra, che attende, nel triangolare A, la perdente di Peglio-Atletico Mondolfo. Di seguito, ilcompleto e glidi questadeldi

