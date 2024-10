Lapresse.it - Bologna, esplosione in un capannone Toyota: salgono a due le vittime

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono saliti a due i morti a seguito dell’che ha coinvolto ildellaMaterial Handling, situato in via Persicetana Vecchia, nella zona di Borgo Panigale a. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, presenti sul posto dalle 17:20 per far fronte al crollo della struttura. La seconda vittima, trasportata in ospedale in condizioni critiche, è deceduta poco dopo il ricovero. Il bilancio attuale è di due morti e due feriti. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire le cause dell’. (Photo Guido Calamosca / LaPresse)