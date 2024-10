Atalanta, torna la musica dei sogni: sfida al Celtic per proseguire nel momento positivo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bergamo. Quella musichetta così magica che fa venire i brividi, si potrebbe dire parafrasando un coro tra i più gettonati al Gewiss Stadium. L’Atalanta gioca la terza giornata della League Phase di Champions League e ospita il Celtic, per vivere un’altra notte da sogno, come è ogni volta che l’inno risuona a Bergamo. Il bilancio delle ultime tre partite parla di altrettante vittorie, una decina di gol segnati, solo uno subito e in generale di un momento che è favorevole, che l’inerzia ora è dalla parte della Dea anche quando si parla di risultati. Nel momento giusto, nella seconda del primo ciclo di partite ogni tre giorni: ce ne saranno altre cinque prima della prossima pausa. Bergamonews.it - Atalanta, torna la musica dei sogni: sfida al Celtic per proseguire nel momento positivo Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bergamo. Quella musichetta così magica che fa venire i brividi, si potrebbe dire parafrasando un coro tra i più gettonati al Gewiss Stadium. L’gioca la terza giornata della League Phase di Champions League e ospita il, per vivere un’altra notte da sogno, come è ogni volta che l’inno risuona a Bergamo. Il bilancio delle ultime tre partite parla di altrettante vittorie, una decina di gol segnati, solo uno subito e in generale di unche è favorevole, che l’inerzia ora è dalla parte della Dea anche quando si parla di risultati. Nelgiusto, nella seconda del primo ciclo di partite ogni tre giorni: ce ne saranno altre cinque prima della prossima pausa.

