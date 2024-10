Arrestato un cinquantenne a Sabaudia per violenza sessuale e atti persecutori: l’indagine dei carabinieri (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella provincia di Latina, le forze dell’ordine hanno portato avanti un’operazione importante contro la violenza di genere. Un uomo di quarantacinque anni, residente a Sabaudia, è stato Arrestato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura locale, accusato di gravi reati che comprendono la violenza sessuale e atti persecutori. Questo arresto segue una serie di indagini dettagliate e approfondite, avviate a seguito delle denunce formulate dalla vittima. Le indagini e le denunce della vittima Secondo quanto comunicato dal Comando provinciale dei carabinieri, le indagini hanno avuto inizio dopo che la donna ha presentato delle denunce per atti di violenza e minacce. Gli investigatori hanno raccolto prove e testimonianze che hanno permesso di delineare un quadro chiaro della situazione. Gaeta.it - Arrestato un cinquantenne a Sabaudia per violenza sessuale e atti persecutori: l’indagine dei carabinieri Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella provincia di Latina, le forze dell’ordine hanno portato avanti un’operazione importante contro ladi genere. Un uomo di quarantacinque anni, residente a, è statonell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura locale, accusato di gravi reati che comprendono la. Questo arresto segue una serie di indagini dettagliate e approfondite, avviate a seguito delle denunce formulate dalla vittima. Le indagini e le denunce della vittima Secondo quanto comunicato dal Comando provinciale dei, le indagini hanno avuto inizio dopo che la donna ha presentato delle denunce perdie minacce. Gli investigatori hanno raccolto prove e testimonianze che hanno permesso di delineare un quadro chiaro della situazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sabaudia: arrestato 45enne per atti persecutori e violenza sessuale - Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Sabaudia per atti persecutori e violenza sessuale contro la sua ex partner. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Latina e hanno po ... (latinaquotidiano.it)

Furto in un camper, denunciato un uomo - Nella mattinata del 21 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia, al termine delle attività di indagine a seguito del furto all’interno di un ... (h24notizie.com)

Minturno vince il bando “Città che legge” con il progetto “Ulisse: la lettura, viaggio verso la conoscenza” - Minturno vince il bando "Città che legge" con il progetto "Ulisse: la lettura, viaggio verso la conoscenza", ottenendo un finanziamento di 25 mila euro ... (latinaquotidiano.it)