Ankara, attentato nell’azienda aerospaziale Tusas. Ci sono degli ostaggi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una potente esplosione si è verificata presso la sede della compagnia aerospaziale turca Tusas, situata a circa 50 chilometri da Ankara. L'agenzia ufficiale turca Anadolu ha riferito che dopo l'esplosione sono arrivate segnalazioni di spari nella zona circostante. In seguito, il ministro dell'Interno turco ha confermato che si è trattato di un "attacco terroristico" diretto contro la sede dell'Industria aerospaziale Turca, e ha annunciato che ci sono vittime e feriti. Secondo quanto riportato da Cnn Turk, almeno due persone hanno perso la vita nell'attacco. Nello stesso momento, l'emittente Ntv ha comunicato che sarebbe in corso uno scontro a fuoco e che ci sono degli ostaggi coinvolti. Panorama.it - Ankara, attentato nell’azienda aerospaziale Tusas. Ci sono degli ostaggi Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una potente esplosione si è verificata presso la sede della compagniaturca, situata a circa 50 chilometri da. L'agenzia ufficiale turca Anadolu ha riferito che dopo l'esplosionearrivate segnalazioni di spari nella zona circostante. In seguito, il ministro dell'Interno turco ha confermato che si è trattato di un "attacco terroristico" diretto contro la sede dell'IndustriaTurca, e ha annunciato che civittime e feriti. Secondo quanto riportato da Cnn Turk, almeno due persone hanno perso la vita nell'attacco. Nello stesso momento, l'emittente Ntv ha comunicato che sarebbe in corso uno scontro a fuoco e che cicoinvolti.

