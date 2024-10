Alla Clinica Mediterranea consulenze gratuite di medicina estetica

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mercoledì 30 ottobre, a partire dalle 12,di Napoli, si terrà un open day con la dottoressa Elisa Vanacore, esperta in, all’insegna die personalizzate, dedicate ai benefici derivanti dCarbossiterapia. Trattamento indicato non solo per gambe gonfie e stanche, ma anche per cellulite, adiposità localizzate, smagliature, cicatrici, occhiaie e nel ripristinare l’elasticità cutanea tutta. Inoltre, la carbossi, combatte l’alopecia, stimolando la ricrescita dei capelli dai bulbi piliferi ancora vitali e, al tempo stesso, contribuisce all’irrobustimento dei capelli già presenti frenandone la caduta. Il medical device somministra per via intradermica e sottocutanea anidride carbonica medicale allo stato gassoso.