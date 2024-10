A Milano apre uno spazio creativo tutto gonfiabile con super chef in cucina (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In Scalo Farini, apre le porte il 24 ottobre 2024 The Flat by Macan, un hub creativo che vuole l'esperienza artistica e culinaria. Questo spazio gonfiabile, concepito da Porsche Italia in collaborazione con il Balloon Museum, si estende su 2.000 metri quadrati, dove arte, design e cucina Milanotoday.it - A Milano apre uno spazio creativo tutto gonfiabile con super chef in cucina Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In Scalo Farini,le porte il 24 ottobre 2024 The Flat by Macan, un hubche vuole l'esperienza artistica e culinaria. Questo, concepito da Porsche Italia in collaborazione con il Balloon Museum, si estende su 2.000 metri quadrati, dove arte, design e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Studio Gallery MaureenArt, apre lo spazio dello scultore Fernando Mario Paonessa - ROMA – Nell’animato ed elegante quartiere Sallustiano, fra Porta Pia e Via Veneto, in via Flavia 89, lo scultore Fernando Mario Paonessa apre Studio Gallery MaureenArt, pensato non soltanto come punto ... (romatoday.it)

Starbucks a Venezia, la catena apre vicino a Rialto: ma il caffè non è da asporto - In laguna il quarto negozio della caffetteria americana in Veneto, 35 assunti della città metropolitana. Spazio con due piani e cinquanta posti ... (corrieredelveneto.corriere.it)

Cosa mangeremo nello Spazio? Dobbiamo imparare a ottimizzare le risorse e a rigenerare dagli scarti - Due sfide aperte sulla Terra che la spinta spaziale può aiutarci a risolvere. La discussione all'International Astronautical Congress ... (wired.it)